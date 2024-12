Iodonna.it - Ugo Dighero è Arpagone nell’Avaro di Molière e Lella Costa invita il suo pubblico a brindare al 2025

Leggi su Iodonna.it

Ugodiil suoal.E poi, un percorso tra opere d’arte e documenti celebra il prodigio delle stimmate di Francesco d’Assisi. Uno nella mente di Tim Burton a Milano. Leggi anche › Fughe di capodanno fuori porta, 12 mete da sogno Oppure una personale di Thomas De Falco, la mostra dell’artista esule e attivista sudanese Khalid Albaih e la storia dell’Autostrada del Sole.Ecco 7 eventi per questa settimana.Capodanno a Genova, Fame d’avere.Ugodi, nell’allestimento diretto da Luigi Saravo. Lo spettacolo lascia l’ambientazione tradizionale per calarsi in una realtà attuale, che gioca comunque con piani temporali differenti.