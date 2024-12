Primacampania.it - Piazza di spaccio in Hd scoperta e smantellata a Caivano

– Sono quotidiani i controlli ada parte dei carabinieri della locale compagnia. Nel mirino delle perquisizioni lodi droga, non solo al Parco Verde.I carabinieri, in un costante monitoraggio della zona, sono intervenuti in unadiche ignoti stavano allestendo, forse qualche ora e l’area sarebbe diventata operativa.Rinvenute e sequestrate 26 telecamere hd già installate. Un impianto di video sorveglianza di ultima generazione per un valore di circa 3mila euro.Sequestrati, inoltre, un bilancino, diverso materiale per il confezionamento della droga, la somma di 910 euro e 800 metri di cavo elettrico.Durante l’irruzione nell’appartamento del centro cittadino è stato denunciato anche un 25enne che era in casa. L’uomo ha tentato di fuggire dalla finestra ma fortunatamente è stato bloccato prima che potesse farsi del male.