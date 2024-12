Ilrestodelcarlino.it - Omicidio a Comunanza: Renzo Paradisi muore 5 giorni dopo la brutale aggressione

(Ascoli), 28 dicembre 2024 – Non ce l’ha fatta. Il 75 anne di(Ascoli Piceno), è decedutoessere stato brutalmente aggredito la sera del 23 dicembre scorso. Accusato di aver compiuto l’è Claudio Funari, 40enne e concittadino, che si è scagliato con inaudita violenza anche contro la moglie di, Maria Antonietta Giacomozzi. La donna, ricoverata all’ospedale Mazzoni di Ascoli, ha riportato gravi ferite, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Le condizioni di, invece, si sono rivelate fin da subito critiche a causa delle devastanti lesioni cerebrali subite durante l'. Pugni e calci, sferrati senza alcuna pietà da Funari, hanno reso vano ogni tentativo di salvarlo. L’aggressore avrebbe agito in uno stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol.