Quotidiano.net - Olivia Hussey, star di 'Romeo e Giulietta', è morta a 73 anni

, che ha interpretato la parte di un'adolescentenel film '' di Franco Zeffirelli del 1968 valsole un Golden Globe, èall'età di 73. Lo ha annunciato la sua famiglia. "era una persona straordinaria i cui calore, saggezza e pura gentilezza hanno toccato la vita di tutti coloro che la conoscevano", hanno affermato i familiari dell'attrice in una dichiarazione pubblicata su Instagram. Nata a Buenos Aires, laaveva 15quando lei e il suo coprotagonista Leonard Whiting hanno recitato nell'adattamento vincitore dell'Oscar della tragedia di William Shakespeare. L'anno scorso i due attori hanno intentato una causa contro lo studio accusandolo di abusi su minori per una controversa scena di nudo in cui comparivano entrambi, all'epoca minorenni.