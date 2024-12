Spazionapoli.it - Napoli-Venezia, Di Francesco avvisa Conte: il messaggio è netto

calcio ultimissime – Ildi Diin vista della sfida contro ilmette a dura guardia gli azzurri, con un avviso diretto aDomani alle ore 15:00 scenderanno in campo, nella sfida valida per la 18esima giornata di campionato, nonché l’ultima dell’anno solare.Ilè pronto a proseguire la propria striscia positiva per rimanere agganciato all’Atalanta, in campo stasera, e proseguire la corsa Scudetto. I partenopei arrivano sicuramente alla sfida con i favori del pronostico, ma non c’è da sottovalutare l’avversario.Ilinfatti, nonostante si trovi nelle zone bollenti di classifica, è una squadra preparata e pronta ad affrontare qualsiasi tipo di match: i lagunari provengono da ben tre risultati utili di fila, dimostrando la propria volontà di raggiungere una salvezza tranquilla.