Mondiali freccette 2025 al via il terzo turno | ok Bunting avanti al cardiopalmo Gerwyn Price

Leggi su Sportface.it

Sta entrando nel vivo la 32esima edizione deidi. Nella giornata di oggi sono infatti cominciati i sedicesimi di finale, che vedono in pedana i 32 migliori giocatori rimasti in tabellone. Sono state molte finora le sorprese, dal momento che nei turni precedenti sono già cadute molte teste di serie ed ex campioni del mondo: l’esempio più eclatante è sicuramente quello di Michael Smith, seconda testa di serie del tabellone. Bully boy, campione nel 2023, ha subito l’eliminazione al primoper 3-2 per mano dell’olandese Kevin Doets, nello stupore generale dell’Alexandra Palace.Altre eliminazioni di spessore nei primi turni sono quelle di Rob Cross e Dave Chisnall, rispettivamente teste di serie numero 5 e 6. Il primo ha perso in rimonta 3-1 contro un ottimo Scott Williams, semifinalista in carica e che al Mondiale riesce a trasformarsi, come dimostrato l’anno scorso nella vittoria ai quarti contro van Gerwen.