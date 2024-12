Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti al fratello disabile, obbligo di dimora per 68enne

Reggiolo (Reggio Emilia), 28 dicembre 2024 - Si torna a parlare della vicenda delabitante a Reggiolo, accusato di aver sottoposto ilfisici e psicologici, che sarebbero durati per anni, sopportati in silenzio dalla vittima, fino a quando, ormai stanco, la parte lesa ha deciso di denunciare i fatti ai carabinieri della caserma del paese. Ne è scaturita una denuncia per percosse, minacce di morte, appropriazione di denaro e beni personali della vittima, fino all’impedimento di accesso a casa a persone non gradite all’indagato. Inizialmente era stata applicata la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l'di mantenere una distanza di almeno un chilometro dal. Il rifiuto all’uso del braccialetto elettronico ha fatto scattare l’arresto, a inizio novembre.