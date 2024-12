Lanazione.it - Lucchese, Saporiti o Quirini ai saluti

Il necessario rafforzamento della squadra, con almeno tre giocatori di categoria (difensore centrale, centrocampista ed attaccante), passa inevitabilmente attraverso la cessione di uno dei due "pezzi" migliori, vale a dire Edoardoed Ettore. A differenza del tre quartista genovese, l’eclettico laterale offensivo, ha dalla sua il vantaggio dell’età: 21 anni, con quattro campionati di Lega Pro alle spalle, anche se nel primo, nel 2021, giocò appena una partita. Grazie al nuovo ruolo che Gorgone gli ha ritagliato, quello cioè di laterale che aggredisce, che si inserisce e che va a concludere (già 4 le reti messe a segno), oggiè un "under" di grandi prospettive, tanto è vero che è stato attenzionato da diverse squadre di serie C che puntano in alto, ma anche da formazioni di serie B che possono usufruire degli incentivi derivanti dall’utilizzo dei giovani.