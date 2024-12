Ilfattoquotidiano.it - La beffa della pensione di invalidità civile tagliata a chi ha fatto un tirocinio retribuito: “Gravissimo disincentivo ai percorsi di autonomia”

Chi ha svolto unlavorativosi vedela maggiorazionedi. È l’effetto dei vecchi parametri per il riconoscimento di quella maggiorazione, che dal 2020 per effetto di una sentenzaCorte Costituzionale è salita a 400 euro mensili e viene versata già al compimento dei 18 anni. La sforbiciata, diventata evidente negli ultimi mesi, riguarda donne e uomini conal 100%: tutte persone non autosufficienti e in prevalenza con disabilità intellettiva, cognitiva o con gravi deficit relazionali-comportamentali, che negli ultimi anni hanno svoltoprofessionali definiti anche come borse lavoro. Si tratta, solitamente, di tirocini il cui compenso è minimo: può variare dai 200 ai 500 euro mensili a seconda delle ore in cui prestano attività lavorative presso enti pubblici, aziende private o cooperative.