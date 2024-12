Ilrestodelcarlino.it - Ispettore assenteista risarcisce danno d’immagine per 13 ore e 28 minuti non dovuti

Ravenna, 28 dicembre 2024 – L’ipotesi di “doloso arricchimento” per quei contestati episodi di assenteismo, non sussiste tanto che lui stesso aveva già pagato per intero ilpatrimoniale: ovvero 220,40 euro di stipendio non dovuto. Ma rimaneva pur sempre un possibileper il quale il diretto interessato - il 65ennedel lavoro Giuseppe Tedesco originario del Leccese e al tempo dei fatti contestati in servizio alla direzione territoriale del lavoro (dtl) di Ravenna - ha chiesto e ottenuto alla Corte dei Conti di potere accedere al rito abbreviato: e così dopo l’attestazione di pagamento di 2.000 euro, con apposita sentenza depositata nei giorni scorsi, i giudici contabili della sezione regionale hanno dichiarato l’estinzione del giudizio erariale nei suoi confronti condonandolo a pagare 96 euro di spese.