Il Monza di Bocchetti lotta in 10 ma perde nel recupero a Parma Genoa colpo esterno ad Empoli Pagelle e cronaca

Ilvince allo scadere 2-1 contro unin 10 uomini, mentre ilcon lo stesso risultato espugna il campo dell’. Cambia l’allenatore, Salvatoreal posto di Alessandro Nesta, ma non la beffa finale per i biancorossi, sconfitti per un gol di Valenti all’ultimo istante di gara. Ilresta quindi ultimo a 10 punti, mentre ilscatta a quota 18. Può sorridere un altro allenatore subentrato in corsa come Patrick Vieira, che si porta a 19 in classifica alla pari proprio dell’. Sono nove i punti collezionati dall’ex centrocampista con il, rimasta imbattuta in cinque delle ultime sei partite. Problema casalingo per l’, che è la squadra ad aver segnato meno gol in partite interne in questa stagione nei maggiori cinque campionatieuropei: solo tre reti in nove match.