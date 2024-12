Lanazione.it - Il Capodanno dei fiorentini con la valigia: “Chi può predilige i viaggi. Le mete preferite? Eccole”

Firenze, 28 dicembre 2024 - Prenotano con largo anticipo, anche 4-5 mesi prima, e tra comprare l’auto nuova o regalarsi uno optano per la seconda scelta. “Nel post Covid sono decisamente cambiate le priorità - non ha dubbi Irene Floris, co-titolare dell’agenzia diCG Travel di via Tagliaferri e presidente provinciale e regionale della categoria turismo di Confartigianato -. Adesso, chi ha un po’ di soldi preferisce investirli per andare alla scoperta del mondo”. È anche vero, aggiunge Floris, “che come in ogni periodo di crisi la forbice tra chi sta molto bene e chi fatica ad arriva a fine mese si è molto allargata”. Ma dove sono o si stanno dirigendo iche possono permettersi di partire per? In pole position le città europee collegate con voli diretti da Firenze.