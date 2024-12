Quotidiano.net - Federica Brignone al comando nello slalom gigante di Semmering

L'azzurrain 1.02.28 e' aldopo la prima manche dellodi, il terzo della stagione. Dietro di lei la svizzera Lara Gut-Behrami in 1.02.43 e la svedese Sara Hector in 1.02.52. Per l'Italia - sulla pista Panorama dello Zauberberg, la ''montagna incantata'' di, in Bassa Austria, località montana amata dai viennesi ai tempi degli Asburgo, con meteo perfetto su un tracciato veloce e regolare con un fondo molto buono - ci sono poi dopo la prova delle prime trenta migliori atlete al via Marta Bassino 7/a in 1.03.14 e poi, decisamente piu' indietro Asja Zenere in 1.05.48, Roberta Melesi in 1.05.64 ed Elisa Platino in 1.05.85. Seconda manche alle ore 13.