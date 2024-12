Lanazione.it - Escursionista bloccato sul Cucco, salvato dai Vigili del fuoco

GUBBIO – Le feste e il ghiaccio non fermano la passione degli escursionisti, che a volte devono però fare i conti con la natura. Ideldel distaccamento di Gubbio sono intervenuti per assistere un giovanedi 23 anni, in difficoltà in cima al Montedove era presente neve e ghiaccio a causa di un’attrezzatura non adeguata. Con il supporto dell’elicottero Drago 57 idelsono riusciti a individuare il ragazzo e a recuperarlo in tempi rapidi. Successivamente, l’è stato affidato al personale sanitario per gli accertamenti necessari. Sul posto era presente anche personale del SASU, che ha collaborato nelle operazioni di soccorso. Altro intervento per recuperare un’autovettura rimasta bloccata a Pian delle Macinare, sempre sul, a causa della neve caduta nei giorni precedenti.