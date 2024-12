Cyprien Sarrazin come sta lo sciatore dopo l’incidente nella discesa libera a Bormio La Federazione francese | Operazione riuscita

Leggi su Open.online

L'chirurgia per ridurre l'ematoma intracranico di, causato dalla terribile caduta di ieri, venerdì 27 dicembre, durante la prova cronometrata delladi, «è andata bene». Lo fa sapere con una nota ladi sci (Ffs). Lo«è stato operato durante la notte per decomprimere l'ematoma intracranico: l'è andata bene». Per il momento «rimane sotto anestesia», scrive la Ffs su, numero 2 del mondolo scorso inverno e vincitore appena un anno fa sulla pista didove si svolgeranno le gare di sci maschile per le Olimpiadi del 2026. Le polemiche per la pista e il video della cadutaMarkus Waldner – responsabile Fis per la coppa del mondo uomini – ha difeso la preparazione della pista Stelvio e ha spiegato che la diversità di fondo è stata causata dal forte vento arrivato a Natale.