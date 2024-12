Ilnapolista.it - Conte su Lukaku: «Non è un 9 qualunque, deve saper gestire le aspettative che pendono su di lui»

Leggi su Ilnapolista.it

Antonio, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa da Castel Volturno in preparazione della sfida contro il Venezia che avrà luogo domani alle ore 15 allo Stadio Diego Armando Maradona. Tra i tanti argomenti proposti dai giornalisti in sala stampa, il mister del Napoli si è soffermato sullo stato di forma di Romelu, molto discusso perché – si dice a Napoli – non incide quanto dovrebbe (se ci si aspetta quanto faceva Osimhen, 26 anni domani, è anche normale ndr).: «è al top, non c’è più nulla da aspettare»Di seguito l’estratto preciso della conferenza (qui quella integrale):«Romelu è uno dei 21 giocatori che abbiamo e ora è al top. Il fatto è che non è un 9 normale, è normale che non abbia le stesse pressioni di un Mister Rossi; ha spessore internazionale e il suo curriculum porta adimportanti sul suo conto che lui, continuando a fare quello che sta facendo.