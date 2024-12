Cgia | Italia con più imprenditrici in Ue

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.10 L'ha il più alto numero di lavoratrici indipendenti in Europa,malgrado continui ad avere il tasso di occupazione femminile più basso. Nel 2023, lene con partita Iva che lavorano come artigiane,commercianti,libere professioniste sono 1.610.000 contro 1.433.100 in Francia e 1.294.100 in Germania.Lo rileva ladi Mestre sottolineando la propensione deglini all'imprenditorialità. Circa il 56% dellelavora nei servizi alla persona e alle imprese, meno del 20% nel commercio,6% nell'industria