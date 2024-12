Secoloditalia.it - Cesare Ragazzi è morto a Bologna: il “re” del trapianto di capelli che mise “un’idea in testa” agli italiani (video)

Addio a, l’imprenditore diventato e personaggio televisivo negli Anni 80 e divenuito anche proverbiale con il suo saluto: “Salve, sono, mi sono messo inmeravigliosa”. Era diventato il “mago” per un tipo diper combattere la calvizie. Lo spot pubblicitario che entrava in tutte le case era diventato famosissimo per chi è cresciuto in quegli anni. L’imprenditore era originario di Bazzano, un paesino in provincia diall’età di 83 anni per un malore improvviso., la doppia intuizioneEbbe una doppia intuizione: la messa a punto di metodo per ildie l’uso del mezzo tv per pubblicizzare i suoi prodotti attraverso massicce campagne di spot.divenne in breve tempo un fenomeno di costume: nello spot si pettinava, si immergeva, nuotava, con un look tipico dell’epoca: baffetto, catenina, asciugamano sulle spalle.