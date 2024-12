Inter-news.it - Cagliari-Inter, un solo cambio rispetto Como! Bastoni al suo posto – CdS

Leggi su Inter-news.it

Inzaghi non fa sconti nella trasferta contro il. L’scenderà in campo alle 18:00 con l’obiettivo di conquistare i tre punti e consolidare la propria posizione ai vertici della classifica. Un successo sarebbe fondamentale per mettere pressione su Napoli e Atalanta. Riguardo la formazione, anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport conferma l’unicola sfida con il.UNA SOLA VARIAZIONE – Simone Inzaghi in vista diha deciso di affidarsi alla formazione titolare, con una sola modificaal match di Coppa Italia vinto contro il. Carlos Augusto partirà dalla panchina, lasciando ila Alessandrocome braccetto sinistro nella linea difensiva a tre considerato il recupero di Stefan de Vrij che torna al centro. L’olandese, recuperato al 100%, è una scelta naturale per aggiungere esperienza e solidità al reparto arretrato.