Ilrestodelcarlino.it - Alfredo Panzini sarà celebrato in un convegno a Venezia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Dal 2025con uninternazionale a, in collaborazione con l’università Ca’ Foscari. Vogliamo riscoprire il valore delle sue opere all’estero e dare nuova luce alla sua figura" annuncia il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti (foto). L’anno straordinario dedicato a, in occasione del 160esimo anniversario dalla nascita, ha lasciato il segno. L’ultimo incontro, tenutosi il 14 dicembre scorso a Casa Finotti con il professor Alessandro Scarsella, ha suggellato un percorso di riscoperta e passione per l’autore bellariese. Ma ora, la cittadina guarda lontano. L’eco dinon si fermerà ai confini locali: volerà sulle ali della letteratura fino a, culla della cultura internazionale. "Sfogliando i suoi scritti, abbiamo trovatoin Spagna, in America, nei Balcani (Romania e Slovenia).