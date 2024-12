Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-12-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in via Aurelia prosegue la chiusura di un tratto di strada all’altezza di via della Madonna del Riposo qui infatti è in corso da ieri un intervento sulla rete idrica dopo che era stato accertato un danno sempre nella giornata di ieri intanto in via di Decima la strada è chiusa per lavori all’altezza di via Severino Delogu sono deviate anche le linee bus di zona è stata invece riaperta via Pesenti da questa mattina era chiusa alper i rilievi incidente avvenuto sulla Tiburtina durante la mattina resterà in vigore fino al 6 gennaio il piano speciale della mobilità messo a punto per le festività anche oggi sono in strada alle 3 e gratuite free uno è fra i due che raggiungono il tridente da Termini e da Piazzale dei Partigiani così come la linea 100 che si sposta tra Porta Pinciana e Piazza Cavour le tre linee scambiano con alcun centimetro e con parcheggi a tariffa agevolata In collaborazione con Luce Verde infomobilità