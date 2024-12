361magazine.com - Squid Game 2: ci siamo, tutto sul secondo capitolo

Leggi su 361magazine.com

Disponibile dal iorno di Santo StefanoDopo aver svelato, un mese fa il trailer dell’attesissima seconda stagione di, dal quale erano emersi nuovi avvincenti dettagli sui giochi mortali e sui personaggi che dovranno affrontarli l’attesa è finita. Da ieri, 26 dicembre, su Netflix è disponibile, che nel cast ha il confermato Seong Gi-hun.Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) fa il suo ritorno, impegnato in un’intensa battaglia con il misterioso Front Man (Lee Byung-hun). Con lo svolgimento di nuovi giochi, la posta in palio diventa sempre più letale, e la missione di Gi-hun di porre fine ai giochi una volta per tutte diventa il centro del conflitto. Riuscirà nel suo intento, o il sistema reclamerà ancora più vittime?La storia diha sconvolto il mondo con la sua uscita nel 2021, diventando presto una delle serie più viste su Netflix a livello globale.