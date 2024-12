Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 27 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

27, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Il tennis mondiale riprende con la United Cup, competizione a squadre miste tra nazioni. A Perth (Australia), si darà il via alle danze e lo spettacolo non mancherà di certo in un evento che metterà in palio anche punti ATP e WTA. Nella mattinata ci sarà poi la seconda prova di discesa cronometrata a Bormio, per consentire agli uomini-jet di testarsi ulteriormente sulla Stelvio nell’appuntamento di Coppa del Mondo di sci alpino.In primo piano la prova femminile e maschile dell’Exact Cross Loenout, con Mathieu van der Poel a fare la voce crossa. In serata, fari puntati sull’Eurolega di basket con la Virtus Bologna impegnata contro i francesi dell’ASVEL Villeurbanne: una sfida da vincere per le V nere.