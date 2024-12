Oasport.it - Sinner e la metodica preparazione invernale. Gli aspetti da curare e due assi nella manica

Janniksi è goduto la famiglia e le nevi di casa prima di pensare alla racchetta e alla pallina. In Alta Badia, il n.1 del mondo ha trascorso ore all’insegna del relax, impegnato a onor del vero a firmare autografi e a concedere selfie agli apponati presenti in loco. È il prezzo della notorietà.però sembra assorbire il tutto con una certa naturalezza, consapevole di quelli che sono i prossimi obiettivi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik(@janniksin)L’altoatesino è reduce da due settimana dimolto intensa a Dubai, dove ha lavorato sia sul campo da gioco che in palestra. “So di poter migliorare ancora dal punto di vista fisico“, aveva dichiarato nel corso della stagione 2024. Un’annata incredibile caratterizzata dal primatoclfica mondiale, otto titoli, di cui due Slam, tre Masters1000 e dalle ATP Finals, con la ciliegina sulla torta rappresentata dal secondo successo consecutivo in Coppa Davis con la squadra italiana.