Rubano in chiesa i soldi delle offerte

Fermo, 27 dicembre 2024 – Si erano introdotti nelladi San Giuseppe Artigiano di Marina Palmense, quindi in parrocchia e, dopo aver provocato diversi danni, avevano trafugato il denaroe alcuni oggetti. Sulle loro tracce, dopo la denuncia del parroco, si era immediatamente attivata la polizia che, all’esito di una minuziosa attività investigativa durata nove mesi, aveva individuato gli autori del furto messo a segno nel maggio 2023 nella frazione costiera di Fermo. Nei guai sono finiti un 30enne di Pescara e una ragazza di 20 anni, anche lei abruzzese. I due a conclusioneindagini, sono stati rinviati a giudizio insieme ad un presunto terzo complice, un 50enne di Ascoli Piceno. Mai come in questo caso si può dire che non c’è più rispetto per niente, neanche luoghi sacri e di culto.