Ponte di Paderno Vertice dopo le feste

Il primo incontro sarà fissato subitole festività di fine anno. La Provincia ha accolto l’invito dei comuni del Vimercatese a coordinare un tavolo sull’impatto che il nuovodiavrà anche ai confini della Brianza Est. Due le novità che il progetto per sostituire il vecchio viadotto, lo storico San Michele sempre più fragile, porterà con sé e che hanno tolto il sonno ai sindaci: il doppio senso e la possibilità di circolare anche per i mezzi pesanti, oggi esclusi. Il primo appuntamento fra amministrazione della “zona rossa“ si era tenuto a Ronco nelle scorse settimane, nel 2025 i centri brianzoli interessati torneranno a riunirsi per mettere a punto una strategia condivisa. Più auto, più camion diretti ai tre snodi viabilistici essenziali per la Lombardia che passano a Cornate e dintorni: A4, Tangenziale Est e presto anche Pedemontana.