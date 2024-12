Ilfattoquotidiano.it - “Passare dal 73 al 3% di share non è stato facile, ho stabilito un record. Sanremo? Mi mancherà”: Amadeus e il bilancio di fine anno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Dopo anni passerò un Capodin tranquillità”.saluterà il 2024 e accoglierà l’nuovo non sul palco davanti a una folla festante, e per lui è una novità dal momento che per diversi anni la Rai gli ha affidato la serata di San Silvestro. Ora che però è passato al Nove le cose sono cambiate, e così il conduttore potrà godersi l’ultima notte dell’in compagnia dei propri affetti: “Sarà finalmente un Capodal caldo, per anni ci siamo scambiati gli auguri dietro le quinte del palco in piazza”, osserva Giovanna Civitillo nell’intervista che la coppia ha concesso a Confidenze.Gli ultimi giorni del 2024 sono anche l’occasione per tracciare unin uncosì importante per: dal quinto e (per ora) ultimo Festival dia nuove sfide professionali. “Mentirei se dicessi che quelle emozioni non mi mancher” fa sapere il presentatore riferendosi agli anni al comando della kermesse più famosa d’Italia.