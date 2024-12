Quotidiano.net - Ok alla manovra tra le polemiche: “Volevamo di più per le famiglie”. Giorgetti: servono nuove regole

Roma, 27 dicembre 2024 – Mezz’ora di passaggio in Commissione Bilancio al Senato e lava subito in Aula. Quanto basta per far insorgere l’opposizione, ma anche per suscitare le dimissioni (poi smentite o ridimensionate al rango di “non incarico”) del relatore di maggioranza. “Chiedo al presidente” della commissione “di farsi mediatore perché non ci sia più la singola lettura, perché si tornidoppia lettura dopo il 2018”, avvisa Guido Liris, capogruppo di FdI in commissione. Un gesto che indica i malumori della maggioranza e che trova sponda, del resto, proprio nel ministro dell’Economia: “Non so da quanti anni purtroppo è così – spiega Giancarlo–. Siccome la legge di contabilità bisogna riformarla comunque in base alleeuropee, è già partito un lavoro preliminare.