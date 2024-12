Bergamonews.it - Nolan, fatturato in crescita del 7% nell’esercizio 2023/24

Leggi su Bergamonews.it

, unico produttore In Italia di caschi con processo di fabbricazione integrato end-to-end, chiude l’esercizio/2024 con segno positivo e unindel 7%. Un segnale importante e deciso di come l’azienda italiana lavori costantemente per il continuo miglioramento e la massimizzazione delle prestazioni.In un mercato estremamente competitivo e che vive un periodo storico incerto dal punto di vista commerciale,prosegue con la propria produzione made in Italy attraverso una visione moderna atta alla valorizzazione del capitale umano. Sono oggi 340 i dipendenti dediti quotidianamente alla produzione nella sede di Brembate Sopra. A questo si aggiungono investimenti strutturali che contribuiscono al miglioramento dei processi produttivi e dell’R&D, la scelta di materiali sempre più all’avanguardia e di assoluta qualità.