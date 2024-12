Tvplay.it - Napoli, che mazzata per Conte: il top è in dubbio col Venezia

Brutte notizie in casaper: il top rischia il forfait contro il. Ecco tutto quello che trapela sulle condizioni dell’azzurro.Ilsi sta preparando per ospitare ed affrontare ilin casa: l’appuntamento è fissato a domenica 29 dicembre, con il fischio d’inizio che sarà dato alle ore 15:00 dall’arbitro Marchetti. Il club partenopeo è perciò tornato, dopo le festività natalizie, a lavorare al seguito di Antonioche però ha anche ricevuto notizie non incoraggianti. Il rischio è di perdere un giocatore che fin qui non è mai mancato., cheper: il top è incol(LaPresse) – TvPlay.itA due giorni di distanza dalla gara casalinga contro il, ilha ricevuto una notizia che potenzialmente può complicare i piani di Antonio