Modena Bozhanaj evita la beffa al ’Rigamonti’

di Alessandro TronconeBRESCIAChi è rimasto a casa a tavola con i parenti, con una tombola ancora calda o un mercante in fiera da concludere, bene ha fatto a sospendere le canoniche attività natalizie per godersi una partita non banale. Tutto giusto al Rigamonti. Il rimpianto ilce l’ha per non aver chiuso la partita nel primo tempo, dopo il vantaggio di Gerli al minuto 16, alla sua presenza numero 16 della stagione, siglata con la sua classica maglia numero 16: complimenti a chi ha scritto questa intrigante storia romanzesca. Non c’è Gagno, per lui problemino muscolare in rifinitura e così tocca a Sassi difendere i pali canarini, impresa poco semplice in una giornata del genere. L’altra novità è Di Pardo sulla destra, per il resto è ildi sempre. Penalizzato, però, dopo neanche sette minuti per l’infortunio di Caso (si teme qualcosa di simile ad uno stiramento alla coscia sinistra).