Calciomercato.it - La Juve spinge Danilo al Napoli: azzurri in pressing, le ultime | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Lantus ha chiesto ufficialmente adi presentare l’offerta di un nuovo club per definire il suo addio. Ilè in pole e ha l’ok del giocatoreDopo sei stagioni e 213 presenze, l’avventura diallantus è giunta ai titoli di coda. E non per volontà del giocatore. Il brasiliano ha espresso pubblicamente il desiderio di rimanere in bianconero, lasciando intendere che un eventuale addio non dipenderebbe da lui. Ed è proprio quello che si sta concretizzando nelleore.Laalin, leCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itSecondo quanto raccolto da Calciomercato.it, lantus ha comunicato ufficialmente al difensore la necessità di trovare una nuova squadra al più presto. La sua cessione rappresenta una priorità per il club, per motivi sia economici sia tecnici.