Metropolitanmagazine.it - La giornalista Cecilia Sala è stata arrestata in Iran: si trova in una cella di isolamento

Laitaliana, nota per il suo lavoro su Stories e come collaboratrice de Il Foglio, èarreil 19 dicembre a Teheran, come riportato da Ansa. L’arresto, avvenuto presso l’hotel dove alloggiava, ha immediatamente sollevato preoccupazioni sia in Italia che a livello internazionale, considerando il contesto politicoiano.arrein, il 19 dicembre a Teheran: il governo italiano sta trattando per la sua liberazione, arrivata incon un visto giornalistico di otto giorni, aveva parlato di questioni legate al patriarcato e alle vicende di personaggi controversi come la comica Zeinab Musavi, arreper le sue satire sul regime. Poco prima della sua scomparsa, lastava inviando l’ultima puntata del suo podcast e avrebbe dovuto partecipare a un incontro fissato alle 13, al quale però non si è mai presentata, come riportato dal Post.