Ilaria Salis a Sanquirico: "Carcere degradante"

Si è ricordata della sua città natale, anche se ormai da anni sta a Milano e, da quando è stata eletta con Avs al Parlamento Europeo, a Bruxelles. A Natale, la 40enne assurta dolorosamente agli onori delle cronache per essere rimasta a lungo inin Ungheria, ha visitato a sorpresa la casa circondariale. "L’anno scorso ho passato il Natale ine so che per molti il periodo delle feste è ancora più duro del solito dentro questi luoghi. Il 2024 è stato un anno terribile per le carceri italiane: il numero dei suicidi ha raggiunto le cifre più elevate da quando vengono conteggiate e i detenuti sono costretti a vivere in condizioni degradanti, indegne di un Paese civile". Da.Cr.