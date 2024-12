Agi.it - Globe Soccer Awards, Carlo Ancelotti premiato come l'allenatore dell'anno

AGI - A Dubai, nel corsoa 15esima edizione dei, il Real Madrid è statomiglior club maschile del mondo del 2024 e il tecnico dei "Blancos",, è stato nominato "miglior". Anche per Florentino Perez un grande riconoscimento,"miglior presidente di tutti i tempi". Il premio per il miglior club femminile è andato invece al Barcellona con riconoscimento anche per Aitana Bonmati, migliore giocatrice. A Cristiano Ronaldo, invece, il premio"miglior giocatore del Medio Oriente". "Non credo che farò l'e nemmeno il presidente, magari sarò proprietario di club. Bellingham e Yamal possono raggiungere il mio livello ma devono fare tanti sacrifici", ha detto il portoghese.