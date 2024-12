Ilgiorno.it - Giovanili e tanto altro: patto triennale con l’Ajax

Leggi su Ilgiorno.it

Sogna in grande il Como, dentro e fuori dal campo, anche grazie a un accordo appena concluso con, il club dei lanceri, tra le società più blasonate d’Europa. Como 1907 e Ajax infatti hanno unito le forze in una partnership che prevede un accordoche entrerà in vigore l’1 gennaio 2025. Una partnership che prometterà una crescita reciproca alle due società e uno scambio di competenze che rafforzerà le posizioni competitive di entrambe sulla scena internazionale. "Al Como 1907 crediamo che la collaborazione sia il motore dell’innovazione e della crescita – ha spiegato il presidente Mirwan Suwarso (nella foto) –. La collaborazione con un club del calibro delci permette di unire i nostri punti di forza, garantendo a entrambi i club una spinta verso i confini dell’eccellenza calcistica.