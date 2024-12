Lanazione.it - Furti in casa, è emergenza. Colpi a Monte Malbe e nell’area di Perugia nord

Ancoranelle abitazioni, una piaga che continua a ‘martoriare’ un po’ tutta l’Umbria in questi giorni di festività natalizie. Le ultime segnalazioni arrivano dalla zonadel capoluogo umbro, in particolare dadel Diavolo. La notte della vigilia di Natale, infatti, sarebbero stati effettuati dueai danni di altrettante case nella zona della Collina del Sole, sopra la Strada Tiberina. E un altro paio di tentativi non sono andati a buon fine, anche se i ladri hanno effettuato dei fori nelle reti di recinzione per cercare di penetrare prima nei giardini da ingressi secondari nascosti e poi nelle abitazioni. Nei giorni scorsi i ladri hanno agito anche a, devastando una villetta forse a caccia della cassaforte. Segnalazioni sono arrivate la stessa sera pure da Resina, frazione attaccata adel Diavolo, Qui secondo quanto ricostruisce Umbria Journal, sono stati altri due iportati a termine, mentre altri ne sono stati sventati grazie ai residenti che hanno udito rumori e che nel frattempo avevano diffuso nelle chat l’allarme, mettendosi a controllare la zona in prima persona.