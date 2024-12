Gqitalia.it - Ecco cosa ci aspettiamo da Dune: Prophecy 2

Leggi su Gqitalia.it

In una prima stagione di sole sei puntate,è riuscita a far luce sul passato dell’universo creato da Frank Herbert e poi portato avanti dal figlio Brian assieme a Kevin J. Anderson senza stravolgerlo, citandolo con gusto e integrandosi pienamente nella sua narrazione.Quello che nei libri e nei film è un Impero in declino, nella serie è una realtà politica in crescita, attraverso grandi colpi di scena, mosse, finte e strategie difficili da vedere e da fermare, una volta fatte partite, alle quali l’universo dici ha abituato.All’indomani di un finale di stagione in cui tutto sembra cambiato rispetto alle premesse, è arrivata l'ufficializzazione di un ritorno, di nuovi episodi raccolti in una stagione 2.Dove siamo rimastiL’Imperatrice Natalya, eliminato il marito, ha preso il potere, anche grazie all’aiuto del misterioso (e potentissimo) Desmond Hart, un fante imperiale che, stando alle profezie della Sorellanza Bene Gesserit, sarebbe araldo di un'apocalisse.