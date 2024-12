Linkiesta.it - E va bene, volete far vincere Putin

Il 9 luglio scorso, mentre il mondo osservava le macerie chiazzate di sangue dell'ospedale pediatrico di Kyjiv, la Russia festeggiava l'inizio del suo turno di presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con un pranzo a New York. Il menu prevedeva il pollo alla Kyjiv, un popolare piatto russo a base di sottili cotolette ripiene di burro all'aglio. Prima di mangiare, il padrone di casa – il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite Vasily Nebenzya – ha negato la responsabilità della Russia in quel bombardamento dell'ospedale che ha ucciso due persone e ferito sette bambini.