Inter-news.it - Behrami: «L’Inter ha un obbligo. Ci sono tanti giocatori vendibili»

Valon, ex giocatore del Napoli, ha parlato al programma di youtube targato Dazn. Tra itemi toccati, anche il percorso deldi Simone Inzaghi. LAVORO – Valonin collegamento con ‘Step On Football’, programma di punta di DAZN ha parlato della squadra di Simone Inzaghi in corsa per tre obiettivi. Quest’anno, secondo il talent di Dazn, è l’anno giusto perper affondare sul triplete. Queste le parole dell’ex giocatore: «Consideriamotra le prime 4 d’Europa quando facciamo un paragone a livello europeo. Ha l’di puntare alle competizioni, e credo che o sarà quest’anno o difficilmente si ripeteranno le occasioni. L’anno scorsoè riuscita a vendere con Onana portando a casa una grande plusvalenza. Posso dirvi che era giusto vendere Lautaro Martinez in estate, c’erano cifre giuste nell’aria.