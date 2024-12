Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-12-2024 ore 14:10

dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono sempre appese a un filo letteralmente di trovare vivi Cristian Gualdi è Luca Pedrazzini gli alpinistignoli dispersi sul Gran Sasso da domenica 22 dicembre Al momento le squadre del soccorso alpino Guardia di Finanza sono giunte a Fonte Cerreto base della partenza della funivia per Campo Imperatore per coordinare la ripresa delle attività di ricerche dei due alpinisti nel giorno di Santo Stefano Papa Francesco aperto la seconda Porta Santa del Giubileo nel carcereno di Rebibbia la seconda apertura in questo anno giubilare dopo l’apertura della Porta Santa San Pietro il 24 dicembre durante l’omelia di Papa invitato tutti a tenere le finestre spalancate le porte stancata e soprattutto la porta del cuore quando il cuore chiuso diventa duro come una pietra ha detto si dimentica della tenerezza anche nelle situazioni più difficili ognuno di noi quindi ha ripetuto l’invio a tenere sempre il cuore aperto continuano a susseguirsi ipotesi sul disastro aereo che ha provocato la morte di 38 persone in Kazakistan il velivolo partito nacque diretto a grozny Cecenia che non doveva trovarti nel punto dove è precipitato lontano dalla tratta prevista i media internazionali Ha inoltre rivelato la presenza di numerosi buchi compatibili con fori di proiettile ma uguali solo di indagine in corso potrebbe dare risposte il Mercato Centrale di Coppola è stato colpito in un LED rosso al momento 8 persone risultano feriti e riferiscono le autorità locali come riporta Outlet Prada i feriti quattro uomini e donne sono stati ricoverati in ospedale Ci fermiamo qui Vi auguro ancora una buona festa e un buon proseguimento In collaborazione con Agenzia Italia Stampa