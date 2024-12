Anteprima24.it - Temperature sotto dello zero a Montevergine, calabrosa in arrivo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“La nostra webcam alimentata ad energia solare ci ha trasmesso poco fa questa immagine dal crinale sud-occidentale di(1460 m s.l.m). Lesono ormai da 4 giorni di; da circa 72 ore, inoltre, si registrano condizioni favorevoli alla, che ha raggiunto spessori ragguardevoli sulle strutture più esposte come i tralicci per le trasmissioni radio-televisive”. Così in un post l’Osservatorio Meteorologico di. Nelle ore notturne, un breve fenomeno precipitativo ha interessato l’Osservatorio, depositando al suolo 1 cm di neve fresca.Nella giornata di domani, 27 dicembre sono attese condizioni per lo più soleggiate, eccetto in Alta Irpinia e sulla fascia dei monti Picentini, dove insisteranno modesti addensamenti nuvolosi.