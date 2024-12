.com - Roma, Mauro Pagani porta in concerto Crêuza de Mä

Leggi su .com

Sabato 4 gennaio, alle ore 21, la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica diaccoglieràcon il suo spettacolo dedicato ade Mä. L’evento si preannuncia come un’occasione unica per immergersi nelle melodie e nelle storie di uno degli artisti più emblematici della scena musicale italiana.canta De AndréA distanza di quarant’anni dalla pubblicazione dell’iconico album, nato dalla collaborazione tra Fabrizio De André e, l’artista torna sul palco con un progetto rinnovato.guiderà un ensemble di nove musicisti, reinterpretando le atmosfere evocative e senza tempo dide Mä, un’opera che ha saputo raccontare il Mediterraneo con una poetica musicale ineguagliabile.Il viaggio sonoro non si fermerà qui: accanto ai brani dell’album, il pubblico potrà ascoltare alcuni dei pezzi più celebri della carriera di