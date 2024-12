Oasport.it - Puppo: “Berrettini come Sofia Goggia. Paolini con Kyrgios? Non mi è piaciuto, ma forse neanche a lei”

La preparazione di Carlos Alcaraz, l’approccio di Matteoe le prime impressioni sul vincitore delle Next Gen ATP Final Joao Fonseca sono stati solo tre dei numerosi argomenti trattati durante l’ultima puntata del 2024 di Tennismania, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport.Dario, voce storica di Eurosport, si è infatti concentrato in prima battuta sul lavoro del tennista spagnolo, il quale si sta preparando all’appuntamento clou dell’inizio di questa annata sportiva, l’Australian Open, unico slam ancora non aggiunto al suo palmarès. Non è mancata, in tal senso, una similitudine con Matteo, altro profilo per cui sarà importante intavolare la giusta pianificazione: “Alcaraz ein questo momento sembrano un po’ i compagni di ‘Una poltrona per due’.