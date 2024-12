Metropolitanmagazine.it - Per rilassarsi durante le feste non c’è niente di meglio di un bagno caldo (e lo dice anche la scienza)

Quante volte dopo una giornata stressante non abbiamo pensato “Vorrei proprio immergermi in una vasca di acqua bollente!”. E non è un caso: ilè uno dei rimedi più antichi per combattere tensioni, stress accumulato e in certi casisintomi da raffreddamento. L’acqua calda è infatti un vasodilatatore, perfetto per decongestionare le prime vie aeree e dare un po’ di sollievo in caso di malanni. Quali sono i benefici di un? Lo spiega una ricercaImmergersi nell’acqua calda, è un toccasana non solo per i muscoli, magari stressati dalle, maper aiutare la digestione e facilitare il lavoro delle difese immunitarie. Un aumento della temperatura corporea stimola infatti la produzione di globuli bianchi, fondamentali per la difesa contro le infezioni.