Mister Movie | Grande Fratello | Javier Martinez e Chiara Cainelli fine di un flirt

Tra abbracci, baci e momenti di tenerezza, il legame nato traall’interno della Casa delha fatto sognare i telespettatori. Tuttavia, come un fuoco di paglia, questa liaison ha già visto il suo epilogo. Nel giorno di Natale, il pallavolista argentino ha rivelato le sue perplessità a Luca Calvani, confessando un sentimento in bilico tra affetto e incertezza.confessa i suoi dubbiIn una conversazione con Luca,ha espresso il suo turbamento riguardo alla relazione con:“Mi piace stare con lei, però qualcosa manca. Ho paura di farle del male perché è una ragazza così pura. Se continuo, rischio di ferirla, ma la scintilla che speravo si accendesse, purtroppo, non c’è stata”.Nonostante il coinvolgimento iniziale e un bacio che sembrava promettere di più,ha ammesso di non sentire quella connessione profonda che avrebbe potuto far evolvere il rapporto.