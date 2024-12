Lanazione.it - La Nuoto Uisp 2003 conferma la Serie A con un sesto posto

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 26 dicembre 2024 - Si è conclusa con un ottimo risultato la partecipazione dellaalla fase regionale toscana della Coppa Brema, disputata presso la piscina Rosi La Bastia di Livorno. La competizione, organizzata dal Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana, ha visto la società cascinese distinguersi nellaA toscana,ndo ilassoluto sia nel settore maschile che femminile. La Coppa Brema, riservata alle squadre assolute, prevede la partecipazione di un atleta per gara in ogni specialità. La classifica finale si basa sui punteggi tabellari relativi ai tempi ottenuti, con un doppio obiettivo: competere a livello regionale e accumulare punti validi per la graduatoria nazionale. La, già stabilmente nella massimaregionale, ha totalizzato 10.