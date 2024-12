È gigante bellissimo Il super regalo di Sonia Bruganelli alla figlia appena nata di Carlo Aloia di Ballando con le stelle

Leggi su Caffeinamagazine.it

ha condiviso le emozioni della sua vita da neogenitore, a un mese dnascita della sua prima, Michelle, avuta dcompagna Jlenia. Il ballerino, noto per la sua partecipazione all’edizione 2024 di Bndo con leinsieme a, ha rivelato in una commovente intervista a Novella 2000 come questa nuova fase della sua vita lo abbia reso immensamente felice. La piccola Michelle èil 15 dicembre 2024 e, come ha spiegato, è “un angioletto”, che “mangia e dorme”, rendendo la vita di papà ancora più dolce.Questo è il loro primole insieme, tutti e tre, enon potrebbe essere più contento di come stiano andando le cose. La coppia, sposata dal 2019, condivide la passione per la danza, e adesso una nuova avventura che li riempie di gioia.