Destinazione paradiso | i rituali fitoterapici di La Monastica Resort & Spa

«E QUESTO è l’interruttore per staccare il frigorifero durante la notte, in caso di sonno leggero». Si conclude così l’illustrazione di utilities e altri elementi di comfort in dotazione alla stanza che mi hanno assegnato a La& Spa. Gli ideatori dell’hotel che ha aperto i battenti lo scorso agosto nel borgo medievale di Buggiano Castello, nella toscana Valdinievole, si sono davvero impegnati a eliminare ogni possibile elemento di disturbo. Tra i pochi brusii contro cui non sono intervenuti, il canto degli uccelli e il fruscio delle foglie: ma chi mai li catalogherebbe tra i rumori molesti? Che dire? Benvenuti nella case history di una struttura pensata per offrire benessere globale e su misura.