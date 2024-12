Tilman J Fertitta neo ambasciatore degli Usa in Italia

Leggi su Ildenaro.it

Donald Trump nominaJ.nuovoStati Uniti in, succedendo a Jack Markell., 57 anni, originario di Galveston, Texas, è un noto imprenditore e proprietario della squadra di basketHouston Rockets. Il suo nome era già emerso come possibile candidato per il ruolo a Roma.vanta una carriera di successo nel settore dell’ospitalità e dell’intrattenimento, con interessi che spaziano tra hotel, ristoranti, casinò e parchi divertimento. È anche una celebrità televisiva, noto per essere stato il protagonista del reality show Billion Dollar Buyer su CNBC. Nel 2017 ha acquistato gli Houston Rockets per 2,2 miliardi di dollari. Secondo Forbes, la sua fortuna è stata stimata nel 2023 a 8,4 miliardi di dollari, posizionandolo al 260º posto nella classifica delle persone più ricche.